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مهندسو نورث وسترن يطورون أصغر روبوت متحرك.. عرضه نصف ملليمتر

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فريق من مهندسي جامعة نورث وسترن عن اختراع أصغر روبوت متحكم به عن بعد في العالم ، يبلغ عرضه نصف ملليمتر فقط.

وقال المهندسون في بحث نُشر في مجلة Science Robotics إن روبوتهم الشبيه بالسرطان يعتبر أصغر من سمك بنس واحد.

وذكر جون أ. روجرز ، أستاذ الهندسة في مدرسة إيفانستون ، إلينوي ، والمؤلف المشارك في الدراسة البحثية، أن فريقه استغرق عامًا ونصف لتطوير هذه الروبوتات الصغيرة.

ويمكن لهذه الروبوتات أن تمشي وتلتف وتدور وتقفز، وهي مصنوعة من سبيكة قابلة للطرق تتحرك عن طريق تغيير الشكل عند تفاوت معدلات الحرارة.

وقال روجرز لشبكة CNN: “الليزر هو وسيلة مناسبة للقيام بذلك لأنه يمكننا تركيز الضوء على بقعة صغيرة جدًا، ويمكننا مسح تلك البقعة لإلقاء الضوء على أجزاء مختلفة من جسم الروبوت في تسلسل زمني”.

وأضاف أنه يمكن استخدام الروبوتات في النهاية لأغراض جراحية أو لإجراء إصلاحات للآلات صغيرة الحجم.

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قناة 218 الليبية

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