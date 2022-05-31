مهندسو نورث وسترن يطورون أصغر روبوت متحرك.. عرضه نصف ملليمتر

أعلن فريق من مهندسي جامعة نورث وسترن عن اختراع أصغر روبوت متحكم به عن بعد في العالم ، يبلغ عرضه نصف ملليمتر فقط.

وقال المهندسون في بحث نُشر في مجلة Science Robotics إن روبوتهم الشبيه بالسرطان يعتبر أصغر من سمك بنس واحد.

وذكر جون أ. روجرز ، أستاذ الهندسة في مدرسة إيفانستون ، إلينوي ، والمؤلف المشارك في الدراسة البحثية، أن فريقه استغرق عامًا ونصف لتطوير هذه الروبوتات الصغيرة.

ويمكن لهذه الروبوتات أن تمشي وتلتف وتدور وتقفز، وهي مصنوعة من سبيكة قابلة للطرق تتحرك عن طريق تغيير الشكل عند تفاوت معدلات الحرارة.

وقال روجرز لشبكة CNN: “الليزر هو وسيلة مناسبة للقيام بذلك لأنه يمكننا تركيز الضوء على بقعة صغيرة جدًا، ويمكننا مسح تلك البقعة لإلقاء الضوء على أجزاء مختلفة من جسم الروبوت في تسلسل زمني”.

وأضاف أنه يمكن استخدام الروبوتات في النهاية لأغراض جراحية أو لإجراء إصلاحات للآلات صغيرة الحجم.

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