ابتكار مادة هلامية تسهل على الأطفال والمسنين ابتلاع حبوب الدواء

ابتكر الباحثون مادة هلامية يمكن أن تسهل على الأطفال والبالغين الذين يجدون صعوبة في ابتلاع الحبوب تناول أدويتهم.

بالنسبة لمعظم الأطفال وحتى بعض البالغين، يصعب بلع الحبوب أو الأقراص، ولتسهيل إعطاء هذه الأدوية، ابتكر الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومستشفى بريجهام والنساء هلامًا لتوصيل الأدوية يسهل ابتلاعه ويمكن استخدامه لإدارة مجموعة متنوعة من الأدوية المختلفة.

وبحسب مجلة “ساينس ديلي”، يمكن تحضير المواد الهلامية المصنوعة من زيوت نباتية مثل زيت السمسم بمجموعة متنوعة من المشروبات السميكة حتى تصبح مادة تشبه الزبادي.

ويقول الباحثون إن المواد الهلامية تتميز بأنها مستقرة بدون تبريد، مما قد يسهل وصولها إلى الأطفال في الدول النامية، لكنها قد تكون مفيدة أيضًا للأطفال في أي مكان.

ويمكن لهذه المادة أيضًا مساعدة البالغين الذين يجدون صعوبة في بلع الحبوب، مثل كبار السن أو الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية.

ويقول جيوفاني ترافيرسو ، أستاذ مساعد التطوير الوظيفي في كارل فان تاسيل في الهندسة الميكانيكية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى بريغهام والنساء، والمؤلف الرئيس للدراسة: “ستغير هذه الخطوة قدرتنا على ما يمكننا القيام به للأطفال، وكذلك للبالغين الذين يجدون صعوبة في تناول الأدوية، ونظرًا لبساطة المادة وتكلفتها المنخفضة، فقد يكون لها تأثير هائل في تسهيل تناول المرضى الأدوية.

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