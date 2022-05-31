بمعالج Snapdargon 8+ Gen1 – شاومي تقترب من الإعلان عن هاتف Xiaomi 12 Ultra!

لم يمضِ أسابيع طويلة منذ أن أعلنت شركة كوالكم رسمياً عن معالج Snapdragon 8+ Gen1 والمتوقع رؤيته في عدد كبير من الهواتف الذكية الرائدة خلال الربع الثالث من عام 2022 الجاري.

العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تتجهز من أجل إطلاق هواتفها الذكية بمعالج كوالكم الجديد، ومن بين تلك الشركات الشركة الصينية الرائدة شاومي، حيث من المتوقع أن يأتي هاتف شاومي 12 ألترا – Xiaomi 12 Ultra الذي طال انتظاره بمعالج Snapdragon 8+ Gen1.

هاتف Xiaomi 12 Ultra يستخدم معالج Snapdragon 8+ Gen1

أكد الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، لي جون، على موقع تويتر، أن هاتف الشركة الرائد التالي سوف يستخدم معالج كوالكم الجديد كلياً Snapdragon 8+ Gen1، ومع ذلك فلم يؤكد جون أن هذا الهاتف هو هاتف شاومي 12 ألترا حتى الآن.

ولكن بناءً على المخطط الزمني المعتاد لشركة شاومي، فمن المؤكد أن هاتف الشركة الرائد التالي سيأتي قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وجميع التسريبات تؤكد بأن هذا الهاتف هو بالفعل هاتف شاومي 12 الترا.

ولكن شاومي ليست الشركة الوحيدة التي سوف تستخدم معالج كوالكم الجديد، فهناك العديد من الشركات الأخرى التي تخطط لاستخدام المعالج الجديد ومن بينها أسوس ولينوفو وشركة تُدعى OSOM.

في حال كنت لا تعلم فإن شركة OSOM هي في الأساس من تطوير الفريق الذي كان مسؤولاً عن تطوير هواتف Essential Phones في الماضي.

أكدت هذه الشركة أنها سوف تستخدم معالج Snapdragon 8+ Gen1 مع هاتفها الرائد التالي، OSOM OV1. وبالتأكيد سيتم تمييز الهاتف بكونه هاتف رائد وسيستهدف مستخدمي الفئة العليا.

بالتأكيد سيكون كل من Xiaomi 12 Ultra و OSOM OV1 من الهواتف الرائدة التي تمتاز بقوة صاروخية على صعيد مستوى الأداء، وغني عن القول، فهذه القوة المُفرطة سيكون المسؤول عنها بالطبع معالج Snapdragon 8+ Gen1.

تم تصنيع المعالج بواسطة شركة TSMC التايوانية، حيث قررت كوالكم تخطي سامسونج هذه المرة بعدما تم التأكيد على أن معالج الشركة السابق “Snapdragon 8 Gen1” يعاني من مشاكل تتعلق بالأداء الحراري وارتفاع درجات الحرارة.

سيقدم المعالج الجديد أداء أفضل بنسبة 10% من ناحية الأداء وبنسبة 30% في تحسين كفاءة الطاقة مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen1.