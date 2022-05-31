نظام RealityOS قد يكون أحدث أنظمة التشغيل من ابل خلال مؤتمر المطورين

كلها أيام وينطلق مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022 حيث تكشف ابل عن التحديثات الجديدة لأنظمة التشغيل الخاصة بها ومن المتوقع الإعلان عن نظام تشغيل جديد باسم RealityOS.

نظام التشغيل RealityOS سيكون مخصصاً لأجهزة الواقع المعزز والافتراضي AR/VR التي تنوي ابل إطلاقها مستقبلاً وتعمل حالياً على تطويرها.

وكانت ابل قد قدمت رسمياً طلبات تسجيل العلامة التجارية للنظام الجديد RealityOS لدى عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضاً في وقت سابق كانت هناك إشارات داخل تحديثات الآب ستور إلى نظام RealityOS، وقد بدأ الحديث حول النظام هذا منذ عام 2017 عندما كانت ابل لا تزال تعمل على تطويره.

النظام سوف يعمل على أجهزة ابل للواقع الافتراضي أو الواقع المعزز ومنها نظارات تعتمد على كلا التقنيتين سوف تكشف ابل عنها أواخر العام الجاري أو بداية العام المقبل.

ستدعم النظارات الواقع المعزز والافتراضي معاً وستأتي مع شاشة بدقة 4K من نوع micro-OLED و 15 كاميرا مختلفة، ومعالج قوي يضاهي أداء سلسلة معالجات M من ابل مع تقنيات مختلفة مثل تتبع حركة العين والرأس وإيماءات الأيدي والصوت المحيطي وغير ذلك.

مع الإعلان عن نظام تشغيل RealityOS سوف تتكشف العديد من إمكانيات أجهزة ابل المنتظرة المعتمدة على تقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

خلال مؤتمر ابل للمطورين سنشهد أيضاً تحديثات ابل الجديدة مثل iOS 16 و iPadOS 16 للايفون والايباد و watchOS 9 لساعة ابل وغيرهم.