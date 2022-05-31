دراسة: تناول 2 إلى 4 أكواب قهوة يقلل خطر الوفاة من أي مرض

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية دراسة علمية مفادها أن تناول ما بين كوبين إلى 4 أكواب قهوة يوميا يقلل من خطر الوفاة من أي مرض بواقع الثلث، حتى إذا تم التحلية بالسكر، حيث رصد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا القهوة محلاة أو غير محلاة أو لم يتناولوا القهوة على مدار 7 أعوام، خلال دراسة شملت 170 ألف بريطاني في الخمسينات من عمرهم.

وبينت الدراسة التي نشرت في دورية ” انالز اوف انتيرنال ميديسن” أن خطورة الوفاة من الأمراض لدى من تناولوا القهوة غير المحلاة قد انخفضت بنسبة 29% مقارنة بالذين لم يتناولوا القهوة، في حين انخفضت الخطورة لدى من تناولوا القهوة المحلاة بنسبة 31%.

بالمقابل، قال باحثون من جامعة سازرن ميديكال في قوانتشو بالصين إن الشخص العادي الذي يحتسي القهوة يضيف معلقة سكر واحدة، فيما حذر الخبراء من أن هذه الكمية أقل بكثير من التي تضعها محلات القهوة الشهيرة، حيث إن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤدي لكثير من المشكلات بما في ذلك البدانة والسكري وأمراض القلب.

وحلل الباحثون في الدراسة البريطانية، صحة وبيانات النظام الغذائي ل 171 ألفًا و 616 بريطانيًا شاركوا في الدراسة وطلب من المشاركين، الذين بلغ متوسط أعمارهم 55 عامًا في بداية الدراسة، تعبئة استبيان يومي خمس مرات على مدار عام بين 2009 و2012 وتم استخدام هذه البيانات لحساب متوسط استهلاكهم اليومي للقهوة، لتخلص الدراسة إلى أن ثلاثة أرباع المشاركين كانوا يتناولون القهوة، من بينهم نحو النصف يتناولونها بدون سكر، وواحد من بين كل 6 يتناولها بسكر، وواحد من بين كل 20 يتناولها بسكر صناعي.

يشار إلى أن الباحثين قد خلصوا في نهاية المطاف إلى فحص سجلاتهم الصحية على مدار 7 أعوام وبحلول نهاية فترة الدراسة، كان 3,177 مشاركًا قد توفوا، وأغلبيتهم بسبب مرض السرطان أو القلب، ليتبين أن تناول ما بين كوبين إلى 4 أكواب قهوة يقلل خطر الوفاة، ولكن تناول أكثر من 6 أكواب يزيد من هذا الخطر.

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