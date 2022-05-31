الآن متصفح سفاري لديه ما يزيد عن مليار مستخدم حول العالم!

عدد مستخدمي متصفح سفاري الآن تجاوز مليار مستخدم حول العالم في إنجاز جديد يُضاف لأبل ولمطوري المتصفح العملاق.

وفقاً للبحث الذي أجرته مؤسسة AtlasVPN فإن عدد مستخدمي متصفح سفاري يبلغ الآن نحو 1,006,232,879 مستخدم (اكثر من مليار و 6 ملايين مستخدم) حول العالم محتلاً المركز الثاني خلف متصفح كروم.

يقول البعض إن متصفح سفاري قد تجاوز حاجز المليار مستخدم منذ فترة طويلة وليس الآن.

الطريقة التي اعتمدتها AtlasVPN هي حساب عدد مستخدمي الإنترنت عموماً من خدمة Internet World Stats ثم حساب النسبة السوقية لمتصفح سفاري خلال شهر إبريل من عام 2022.

في المركز الأول يأتي متصفح كروم كأكثر المتصفحات استخداماً في العالم بعدد مستخدمين يتجاوز 3.3 مليار مستخدم، وفي المركز الثالث متصفح مايكروسوفت إيدج بعدد مستخدمين 212 مليون مستخدم، ثم فايرفوكس رابعاً بعدد 179 مليون مستخدم، ثم متصفح سامسونج إنترنت خامساً بـ 150 مليون مستخدم.

طبعاً يُعزى هذا النمو الكبير لعدد مستخدمي متصفح سفاري يرجع بالأساس لكونه المتصفح الافتراضي على أجهزة ابل المختلفة: الايفون والايباد وماك وغيرها.

ومع كل نمو في أجهزة ابل يزداد عدد مستخدمي متصفح سفاري. مستخدمو أجهزة ابل كثيراً ما يعتمدون على متصفح سفاري ولا يتجهون عادةً إلى متصفح بديل.

متصفح سفاري يعتبر من التطبيقات الأساسية الافتراضية في أنظمة ابل، وكل عام يشهد تحديثاً كبيراً مع كل إصدار جديد لأنظمة ابل بجانب التحديثات الفرعية المستمرة.