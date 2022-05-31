السلطات السويسرية تكشف تهريب سيف ساموراي ياباني عمره 700 عام

كشفت سلطات الجمارك في سويسرا، الثلاثاء، عن العثور على سيف ساموراي ياباني، “كاتانا”، عمره نحو 700 عام، تفوق قيمته 700 ألف دولار، وصل البلاد عن طريق التهريب.

وعثرت السلطات على السيف الذي يعود تاريخه إلى عام 1353، داخل مركبة مسجلة في سويسرا، فيما أفاد المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود أن سائق السيارة الذي كان يتنقل برفقة ابنته، لم يبلغ عن القطعة غير العادية هذه عندما دخل سويسرا عبر معبر حدودي بالقرب من ألمانيا.

وخلصت التحقيقات إلى أن سائق السيارة لم يكن صاحب السيف، بل يعمل لحساب المالك الحقيقي، الذي أصدر تعليماته للسائق بإحضار السيف من مدينة شتوتغارت الألمانية ونقله إلى منزله في سويسرا.

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