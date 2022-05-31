أندرويد 13 – جوجل تطلق الإصدار التجريبي الثالث لإصلاح هذه المشاكل!

طرحت جوجل الإصدار التجريبي الثالث من نظام أندرويد 13 مؤخراً برقم إصدار Beta 2.1 مما يعني أنه مجرد تحديث ثانوي للإصدار التجريبي الثاني Beta 2 الذي تم طرحه مؤخراً خلال مؤتمر Google I/O 2022.

صرحت جوجل بأن الإصدار التجريبي الثانوي الجديد يعمل على إصلاح العديد من المشاكل التي واجهت المستخدمين والمطورين على هواتفهم الذكية، كما أنه يساعد بشكل كبير على تحسين استقرار الأجهزة.

بناءً على سجل التحديث الجديد، يعمل التحديث الثانوي على إصلاح المشاكل التي أبلغ عنها المستخدمون خلال الأسبوع الماضي، حيث أبلغ العديد من المستخدمين عن وجود مشكلة في شريك بحث Pixel Launcher الذي توقف عن عرض الاقتراحات أثناء عمليات البحث.

فإذا كنت تحاول استخدام شريط بحث Pixel Launcher مؤخراً فغالباً قد واجهتك مشكلة عدم اكتمال البحث التلقائي أثناء الكتابة في شريط البحث، حيث يعرض شريط البحث مجرد مسافات فارغة دون ظهور أي اقتراحات تلقائية عند كتابة النص.

تقول جوجل أن الإصدار الثانوي من التحديث التجريبي Beta 2.1 يعمل على إصلاح هذه المشكلة، على الرغم من الأشخاص في موقع 9To5Google أكدوا على أن التحديث لم ينهي المشكلة بعد. تقول جوجل أن هذه المشكلة تظهر دون سبب مبرر ولكنها لا تزال تعمل على التأكد من حلها خلال التحديثات التالية.

من المعروف أن ميزة التخطيط المُعباً للاقتراحات هي واحدة من الميزات الجديدة التي طالت نظام أندرويد 13 وليس فقط من أجل شريط بحث Pixel Launcher وإنما طالت أيضاً شريط بحث جوجل الافتراضي.

المشكلة الثاني التي واجهت بعض المستخدمين وهي أن الهاتف قد يعيد تشغيل نفسه تلقائياً أثناء محاولة تفعيل نقطة الاتصال أو الربط مع خدمة Android Auto. وتقول جوجل أنها تعاملت مع هذه المشكلة من خلال هذا التحديث.

كانت هناك مشكلة أخرى وهي استمرار صوت الرنين في الخلفية حتى بعد الرد على المكالمة الهاتفية، ومن المفترض أن يعمل التحديث الثانوي على إصلاح هذه المشكلة أيضاً.

جوجل تطرح الإصدار التجريبي الثالث من أندرويد 13

الأجهزة المؤهلة لتلقي التحديث الثانوي من الإصدار التجريبي الثاني لنظام أندرويد 13 هي كالآتي: Pixel 4 و Pixel 4 XL و Pixel 4a و Pixel 4a 5G و Pixel 5 و Pixel 5a و Pixel 6 و Pixel 6 Pro.

يأتي التحديث الجديد برقم إصدار TPBB.220414.018 ويبلغ حجمه 11.80 ميجابايت فقط وهو يحتوي بالفعل على التصحيح الأمني الجديد الخاص بشهر مايو 2022 وسيتلقى جميع مستخدمي هواتف بكسل السابق ذكرها التحديث الجديد خلال أيام قليلة.

إذا كنت تواجه أي من المشاكل السابقة فلا داعي للقلق، حيث من المتوقع أن يصل التحديث الجديد إليك خلال أيام قليلة، وعلى الأرجح سينهي جميع المشاكل السابق ذكرها في هذا التقرير وغيرها من المشاكل الأخرى بمجرد تثبيته.