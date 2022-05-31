سلاف فواخرجي تطرح تصريحات غريبة أثارت جدلا واسعا

طرحت الفنانة السورية سلاف فواخرجي جملة من أمور حياتها الشخصية وشؤون بعض الفنانين، في تصريحات متعاقبة؛ مما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الفني والأوساط العامة على مواقع التواصل الاجتماعي من معجبيها وغيرهم.

وأشارت سلاف خلال لقائها مع البرنامج التلفزيوني اللبناني “كتاب الشهرة” إلى أنها رأت الكثير من الأنبياء والصحابة عبر أكثر من “رؤية” في المنام، من ذلك أنها اضطرت يومًاً ما للتنكر ونزلت إلى الشارع بعد حلم في المنام، رأت خلاله رقية بنت الحسين، تطلب منها الذهاب إليها، لتتجه بعد استيقاظها إلى الضريح الخاص بها.

وجاءت ذروة تصريحات الفنانة السورية وسببت جدلاً وانتقادًا كبيرين بعد حديث آخر لها حول “عدم إيمانها بوجود نار في الآخرة، وأن الله لا يحرق عباده”بحسب وصفها.

ومن غريب الأحلام إلى واقع العمل الفني روت سلاف فواخرجي ذكريات وكواليس خاصة بفيلم “حسيبة، من ذلك حقنة حصلت عليها خلال تصوير الفيلم، حيث كان عليها أن تظهر في أحد المشاهد وهي مصابة بشلل في الوجه، حين أفادتها الماكيرة، أن بإمكان الطبيب حقنها في الرقبة بمخدر نصفي، يساعدها على الظهور في المشهد كما لو كان حقيقيًا لتأخذ الحقنة بعد شعورها بالتحدي وقرارها ألا تهاب الأمر، واتفقت مع المخرج ألا تعيد المشهد، لأن مفعول الحقنة سيستمر لساعتين فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن فواخرجي انتقد، في وقت سابق، كل الشائعات بشأن اعتزالها لأسباب دينية وأعربت عن ذلك بقولها إن مَن يريد فعل ذلك لأسباب شخصية فليفعل ذلك، لكن دون إقحام للدين في الأمر، معتبرة أن الدين أخلاق وقالت: “علينا التوقف عن التفكير في الممنوع والحرام.. الشيء الجميل جميل والفن جميل.

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