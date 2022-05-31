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خاصية الوضع المظلم لفيس بوك تختفي من هواتف المستخدمين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استيقظ الملايين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على مفاجأة لم تكن في الحسبان حيث أزال الموقع ذائع الصيت والأوسع انتشارًا خاصية لطالما لقيت شعبية كبيرة لدى المستخدمين.

وبدءًا من السبت الماضي، عاد الموقع على الهاتف إلى اللون الأبيض، لتختفي خاصية الوضع المظلم التي تتيح للمستخدمين التصفح بخلفية داكنة، تريح النظر أثناء الرؤية الليلية، وفقًا لما أوردته صحيفة “الصن” البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن خاصية الظلام قد تعرضت للعطل منذ السبت الماضي، على جميع أجهزة آبل، مما أدى لإزالتها من الاختيارات، فيما رجحت مواقع تقنية أن السبب قد يكون عطل في النظام للموقع، وليس مشكلة عامة، حيث لا تواجه المواقع الأخرى مثل انستغرام وواتساب من المشكلة.

تجدر الإشارة إلى أن الوضع المظلم يعد أحد إعدادات العرض لواجهات المستخدم والتي عند تنشيطها تعرض نصًا أبيض على خلفية داكنة، فيما أدخلت آلاف التطبيقات هذه الميزة في السنوات الأخيرة في محاولة لجعل واجهاتهم أقل حدة وإشعاعًا على أعين المستخدمين، كما يمثل وضع الظلام أكثر الإضافات نجاحًا على فيس بوك، حيث اعتمدها مئات الملايين، بسبب المظهر الأنيق والراحة للنظر.

 

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قناة 218 الليبية

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