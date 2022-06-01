هل تأتي ساعة ابل مع كاميرا مستقبلاً؟

أحد المزايا الجديدة المهمة التي قد نراها مستقبلاً في ساعة ابل هي إضافة كاميرا لتصبح جزءً من زر Digital Crown وفقاً لتقرير أخير.

ابل بالفعل سجلت براءة اختراع لإضافة كاميرا في زر Digital Crown الجانبي للساعة مؤخراً وفي وقت سابق سجلت براءة اختراع لإضافة الكاميرا خلف الشاشة، لكن بعيداً عن التفاصيل التقنية المعقدة لبراءة الاختراع .. ما الذي يمكن أن نستفيده من وجود كاميرا في ساعة ابل؟

التقاط الصور

هذا ما تفعله الكاميرا كما نعلم، لكن وجود الكاميرا في جانب الساعة قطعاً سوف يجعل معصم المستخدم عائقاً أمام الكاميرا ويحول دون التقاط مشهد كامل، ربما الكاميرا المدمجة في الشاشة قد تكون خياراً أفضل لذلك.

مكالمات الفيديو

تخيل أن يمكن من خلال ساعة ابل وحدها ودون الحاجة إلى الايفون سوف يتمكن المستخدم من إجراء مكالمات فيديو عبر فيس تايم.

مراقبة العلامات الحيوية

قد يكون غرض ابل من إضافة كاميرا للساعة أبعد من تصوراتنا عن الكاميرا التقليدية، بل قد يكون الهدف منها رصد العلامات الحيوية للجسم مثل درجة الحرارة أو معدل نبضات القلب وغير ذلك.

كأداة مساعِدة لذوي الاحتياجات الخاصة

قد تكون الكاميرا في ساعة ابل أداة جيدة للتعرف على الأشياء والبيئة من حولك لمساعدة فاقدي البصر أو ذوي الرؤية الضعيفة.

ماذا عن الخصوصية؟

التخوف الأكبر من إضافة كاميرا تقليدية لساعة ابل هو انتهاك خصوصية الأشخاص وتصويرهم بغير علمٍ منهم، او تصوير الأماكن والأوراق وما لا ينبغي تصويره خلسةً.

هذه نفس المخاوف التي رافقت إطلاق النظارات الذكية في وقت ما في السابق، لكن مع الساعات الذكية وانتشارها سيكون الوضع أصعب.

بالطبع ابل على علمٍ بهذا، وتلك لازالت أفكار في مهدها وليست كل براءات الاختراع تتحول بالضرورة إلى واقع قريب كما هي.