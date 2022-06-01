منظمة الصحة العالمية تحذر من اتساع انتشار جدري القرود

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تخشى زيادة عدد الإصابات بمرض جدري القرود في العالم خلال فصل الصيف.

وأشارت إلى أن المهرجانات والتجمعات المقرر إقامتها في الصيف القادم قد تشكل بؤرة لزيادة انتشار المرض، ودعت إلى استغلال هذه التجمعات؛ من أجل نشر الوعي حول المرض وكيفية علاجه، والحد من انتشاره.

وأكدت المنظمة العالمية أن تفشي المرض في أوروبا يعود إلى منتصف أبريل الماضي، وأوضحت أن هذا الانتشار الأكبر للفيروس خلال مناطق توطنه في أفريقيا.

من جهة أخرى، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إن الفيروس لم ينتشر عبر نفس مسارات كورونا، لذلك لن يكون هناك حاجة لفرض إجراءات عزل شبيهة بالتي شبهها العالم عند انتشار فيروس كورونا.

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