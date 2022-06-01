مغنٍ هندي يفارق الحياة بعد لحظات من نهاية حفله.. لهذا السبب

فارق المغني الهندي كريشنا كومار كوناث الحياة مساء 31 مايو بعد لحظات من نهاية حفلته التي أقيمت في استاد مكتظ بعشاقه في مدينة كولكاتا شرقي الهند.

ورصدت مقاطع الفيديو آخر اللحظات في حياة الفنان المشهور باسم كيه كيه، حيث بدا عليه التعب والإعياء في نهاية الحفلة ليتم نقله بشكل فوري إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

ونعى رئيس الوزراء الهندي وعدد كبير من نجوم بوليوود الفنان، البالغ من العمر 53 عامًا، والتي شكلت وفاته صدمة لهم.

يذكر أن الفنان الراحل قد قدم خلال مسيرته العديد من الألبومات والأغاني لأفلام بوليوود، بالإضافة إلى إحيائه العديد من الحفلات المباشرة.

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