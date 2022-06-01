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مغنٍ هندي يفارق الحياة بعد لحظات من نهاية حفله.. لهذا السبب

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فارق المغني الهندي كريشنا كومار كوناث الحياة مساء 31 مايو بعد لحظات من نهاية حفلته التي أقيمت في استاد مكتظ بعشاقه في مدينة كولكاتا شرقي الهند.

ورصدت مقاطع الفيديو آخر اللحظات في حياة الفنان المشهور باسم كيه كيه، حيث بدا عليه التعب والإعياء في نهاية الحفلة ليتم نقله بشكل فوري إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

ونعى رئيس الوزراء الهندي وعدد كبير من نجوم بوليوود الفنان، البالغ من العمر 53 عامًا، والتي شكلت وفاته صدمة لهم.

يذكر أن الفنان الراحل قد قدم خلال مسيرته العديد من الألبومات والأغاني لأفلام بوليوود، بالإضافة إلى إحيائه العديد من الحفلات المباشرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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