هربا من الحر تمساح يلجأ إلى مسبح امرأة أمريكية

أصيبت الأمريكية ستيسي غوينون بصدمة كبيرة عندما وجدت في مسبحها الواقع في الفناء الخلفي لمنزلها تمساحًا.

وقامت المرأة الخائفة بالاتصال بالشرطة وطلب مساعدتها، وعمدت إلى تصوير التمساح الذي لجأ إلى مسبحها هربًا من الحرارة المرتفعة.

وقالت المرأة، التي تعيش مقاطعة أورانج في ولاية فلوريدا الأمريكية، إن التمساح غادر المسبح ومنزلها من تلقاء نفسه، وقبل وصول فريق جمعية الأسماك والأحياء البحرية الذي طلبته الشرطة الأمريكية.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى التي تشهدها ولاية فلوريدا هذا العام، إذ سبق وتلقت الشرطة بلاغًا عن وجود تمساح ضخم في إحدى البرك، قبل أن تقوم الشرطة بالإمساك به

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية