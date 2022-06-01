وزيرة التجارة الأمريكية: أزمة نقص الرقائق لن تنتهي قريبا

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية جينا ريموند إن النقص في أشباه الموصلات والرقائق سيستمر لفترة طويلة.

وبررت الأمر بالطلب المتزايد عليها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى إغلاق المصانع في الصين عقب ظهور بؤر جديدة للفيروس التاجي.

وأشارت إلى أنها تواصلت في زيارتها الأخيرة لآسيا مع عدد من الرؤساء التنفيذيين في هذا المجال، والذين أكدوا لها عدم وجود تحسن في هذا القطاع قبل نهاية عام 2023 وبداية عام 2024.

وأكدت أن جائحة كورونا أدت إلى تراجع مستوى الاحتياطي من أشباه الموصلات إلى مستوى مقلق.

وقالت جينا ريموند إن رؤساء شركات أشباه الموصلات والرقائق يتهمون الكونغرس بالتأخر في الموافقة على مشاريع بناء المصانع في أمريكا.

يذكر أن مجلس الشيوخ وافق في مارس الماضي على منح الشركات الأمريكية 10 مليارات دولار من أجل منافسة الشركات الآسيوية في هذا المجال.

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