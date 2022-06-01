نقص الوزن المفاجئ أسبابه ومتى يكون خطيراً؟

عرّف المركز الاتحادي الألماني نقص الوزن المفاجئ بأن يكون مؤشر كتلة الجسم أقل من 18,5، مؤكدًا وجود مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى حدوثه كسوء التغذية، فقدان الشهية، أو الإصابة ببعض الأمراض كداء كرون، وفرط نشاط الغدة الدرقية، والطفيليات.

وحدد المركز الألماني أعراض نقص الوزن المفاجئ بضعف العضلات، انخفاض ضغط الدم، هشاشة العظام، كثرة التعرض للعدوى، القشعريرة المستمرة، تساقط الشعر، بطء التئام الجروح، واختلال التوازن.

ودعا المركز الألماني الناس إلى عدم إهمال نقص الوزن المفاجئ، واستشارة الطبيب من أجل تحديد الأسباب التي أدّت إلى حدوثه وعلاجها من خلال إمداد الجسم بسعرات حرارية إضافية بمعدل 500 سعرة حرارية يوميًا.

يذكر أن الشخص البالغ يحتاج يوميًا لحوالي 2,000 سعرة حرارية ليحافظ على صحته.

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