بعد جوجل ومايكروسوفت – سامسونج تحتل المركز الرابع كأكبر شركات التكنولوجيا في العالم!

بناءً على تقرير Forbes فقد تراجعت الشركة الكورية الجنوبية، سامسونج، إلى المركز الرابع كأكبر شركات التكنولوجيا في العالم لعام 2022، حيث خسرت الشركة مرتبتين بعدما كانت تحتل المرتبة الثانية في عام 2021.

قفزت شركة ألفابت (الشركة الأم لجوجل) إلى المركز الثاني، واحتلت شركة مايكروسوفت المركز الثالث للعام الثالث على التوالي ضمن نفس الإحصائية، في حين أن شركة آبل حافظت على مكانتها في الترتيب بعدما حصلت على المركز الأول للعام السابع على التوالي.

ووفقاً للتقرير، فإن المشاكل الأساسية التي يشهدها قطاع صناعة التكنولوجيا كانت له تداعيات سلبية مؤثرة على جميع الشركات التقنية خلال العامين الماضيين، وهو ما كان له دافع كبير على تراجع الشركة الكورية مركزين متتاليين خلال التصنيف السنوي.

من أبرز المشاكل التي يشهدها قطاع الصناعة منذ جائحة كورونا هي مشكلة أزمة نقص الرقائق العالمية مما أسفر على حدوث مشاكل في سلاسل التوريد الخاصة بالشركة.

ولكن رغم كل الاضطرابات، حافظت سامسونج على مكانتها من حيث القيمة السوقية وسجلت مبيعات قياسية بلغت 244 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بمبيعاتها في عام 2020 التي سجلت 200 مليار دولار.

المشكلة الأساسية التي عانت منها سامسونج خلال عام 2021 الماضي هي مشكلة انخفاض قيمة أسهمها بشكل كبير، وانخفضت قيمة الشركة السوقية إلى 367.6 مليار دولار أمريكي بعدما سجلت 510 مليار دولار في العام الماضي.

أما عندما يتعلق الأمر بغول التكنولوجيا الأمريكي، ابل، فقد حافظت على ارتفاع قيمتها السوقية بنسبة بلغت 13% لتصل قيمتها إلى 2.6 تريليون دولار أمريكي، لكي تصبح الشركة الأكثر قيمة على مستوى العالم.

ارتفعت مبيعات الشركة الأمريكية بنسبة 29% مسجلة 378.7 مليار دولار خلال عام 2021، ولكن بالرغم من ذلك، وبناءً على التقرير، فلم تعد شركة ابل هي الشركة الأكبر من حيث قيمة الأرباح على مستوى العالم، حيث احتلت شركة النفط والغاز الطبيعي، أرامكو، السعودية المركز الأول في قيمة الأرباح بفضل ارتفاع أسعار النفط الحالية.

ولكن عند العودة مرة أخرى إلى شركات التكنولوجيا، فقد ازدادت حصيلة شركة ألفابت خلال العام الماضي بفضل المساحات الإعلانية الرقمية واحتكار جوجل لها لتبلغ حصتها من الأرباح حوالي 257 مليار دولار، لترفع من قيمتها السوقية إلى 1.6 تريليون دولار.

احتلت شركة تصنيع أنظمة الويندوز المركز الثالث بفضل هيمنتها على سوق البرمجيات والخدمات السحابية لتحتل المرتبة الثالثة وحصدت مبيعات بقيمة 185 مليار دولار لكي تصبح قيمتها السوقية 2.1 تريليون دولار خلال عام 2022.