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إليسا تستعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الفنانة اللبنانية انتهاءها من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، المقرر طرحه في 20 يوليو 2022.

وأشارت إلى أن الألبوم الجديد سيضم أغاني رومانسية ودرامية باللهجتين المصرية واللبنانية، مؤكدة عدم استقرارها على اسم الألبوم حتى الآن.

وقالت إليسا إنّها ستجري خلال الفترة القادمة جلسة تصويرية في إحدى الدول الأوروبية، من أجل البوستر الدعائي للألبوم الجديد.

وكانت ملكة الإحساس قد حققت نجاحاً كبيراً بأغنية “من أول دقيقة”، التي جمعتها بسعد المجرد والتي تجاوز عدد مشاهداتها 91 مليون مشاهدة.

يُذكر أنّ الفنانة اللبنانية ستحيي يوم 10 يونيو الجاري، حفلاً غنائياً في دولة الكويت.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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