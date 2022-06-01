إليسا تستعد لطرح ألبومها الغنائي الجديد

أكدت الفنانة اللبنانية انتهاءها من تسجيل أغاني ألبومها الجديد، المقرر طرحه في 20 يوليو 2022.

وأشارت إلى أن الألبوم الجديد سيضم أغاني رومانسية ودرامية باللهجتين المصرية واللبنانية، مؤكدة عدم استقرارها على اسم الألبوم حتى الآن.

وقالت إليسا إنّها ستجري خلال الفترة القادمة جلسة تصويرية في إحدى الدول الأوروبية، من أجل البوستر الدعائي للألبوم الجديد.

وكانت ملكة الإحساس قد حققت نجاحاً كبيراً بأغنية “من أول دقيقة”، التي جمعتها بسعد المجرد والتي تجاوز عدد مشاهداتها 91 مليون مشاهدة.

يُذكر أنّ الفنانة اللبنانية ستحيي يوم 10 يونيو الجاري، حفلاً غنائياً في دولة الكويت.

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