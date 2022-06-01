ما سر تأخر النطق بالحكم في قضية جوني ديب وآمبر هيرد؟

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أسباب تأخر إصدار الحكم النهائي في قضية التشهير في قضية جوني ديب وآمبرد هيرد.

وقالت إن الوثيقة التي قدمتها المحكمة إلى هيئة المحلفين والتي تحتوي على 42 سؤالاً هي سبب التأخير، وذلك لأن كل سؤال فيها بمثابة حكم ويحتاج إلى كثير من الوقت.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الوثيقة، التي تمتد على 8 صفحات تضمنت أسئلة انقسمت إلى 24 سؤالاً بخصوص ادعاءات جوني ديب، و18 سؤالاً بخصوص ادعاءات آمبر هيرد.

وأكدت أن إجابة المحلفين على هذه الأسئلة سيجعل قرار المحكمة حتميًا وعادلاً في القضية التي شغلت العالم منذ اندلاعها في الأسابيع الستة.

يُذكر أن هيئة المحكمين أنهت يوم 31 مايو الماضي ثاني أيامها من المداولات، دون أن تصدر حكمًا في القضية.

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