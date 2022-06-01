منوعات

ما سر تأخر النطق بالحكم في قضية جوني ديب وآمبر هيرد؟

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أسباب تأخر إصدار الحكم النهائي في قضية التشهير في قضية جوني ديب وآمبرد هيرد.

وقالت إن الوثيقة التي قدمتها المحكمة إلى هيئة المحلفين والتي تحتوي على 42 سؤالاً هي سبب التأخير، وذلك لأن كل سؤال فيها بمثابة حكم ويحتاج إلى كثير من الوقت.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الوثيقة، التي تمتد على 8 صفحات تضمنت أسئلة انقسمت إلى 24 سؤالاً بخصوص ادعاءات جوني ديب، و18 سؤالاً بخصوص ادعاءات آمبر هيرد.

وأكدت أن إجابة المحلفين على هذه الأسئلة سيجعل قرار المحكمة حتميًا وعادلاً في القضية التي شغلت العالم منذ اندلاعها في الأسابيع الستة.

يُذكر أن هيئة المحكمين أنهت يوم 31 مايو الماضي ثاني أيامها من المداولات، دون أن تصدر حكمًا في القضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك