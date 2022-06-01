أخيراً – تطبيق GBoard يحصل على ميزة انقسام الشاشة في الاتجاه الأفقي!

تُعتبر لوحة مفاتيح جوجل – Google GBoard هي لوحة المفاتيح الافتراضية التي يُفضل استخدامها ملايين المستخدمين على هواتفهم الذكية العاملة بنظام أندرويد وهذا نظير كم المميزات التي تتمتع بها وتتيحها للمستخدمين.

ولكن الميزة الوحيدة التي غابت طويلاً عن التطبيق ولطالما تمنينا وجودها هي ميزة تقسيم الشاشة في الاتجاه الأفقي. ولكن بناءً على تقرير موقع مطوري XDA فمن المحتمل أن يتغير ذلك الوضع قريباً.

الكثير من المستخدمين، وأنا واحد من بينهم، نفضل الاعتماد على لوحة مفاتيح جوجل Google GBoard ولكن فقط أثناء الكتابة في الاتجاه الرأسي، ولكن بمجرد تحويل لوحة المفاتيح إلى الاتجاه الأفقي، تمتد عبر الشاشة مما يجعل من عملية الكتابة أمراً محبطاً بعض الشيء.

لقد اعتدنا في الماضي على استخدام لوحات مفاتيح مادية والتي كان من السهل التعامل معها بسهولة ويسر، ولكن هذا كان في الماضي، عندما كنا نعتمد على هواتف ذات شاشة قياس 3.5 بوصة أو حتى 4 بوصة.

اليوم، أصبح لدينا شاشات ضخمة يصل حجمها إلى 6.6 بوصة أو 7.0 بوصة وحتى أكبر قليلاً أو أقل قليلاً، ولكن عند الكتابة على هذه الشاشات بالاتجاه الأفقي يصبح الأمر معقد ومحبط بعض الشيء.

ستتمكن من تقسيم شاشة لوحة مفاتيح GBoard في الاتجاه الأفقي

جوجل لم ترد أن تجعل من لوحة المفاتيح المحلية متوافقة مع الأجهزة اللوحية، ولكن يبدو أن الشركة تخطط لتغيير ذلك في المستقبل القريب. وبناءً على الصور المُسربة على موقع العصفور الأزرق فقد تبين لنا كيف ستبدو لوحة مفاتيح GBoard أثناء استخدامها في الاتجاه الأفقي.

تم التقاط لقطات الشاشة أثناء تشغيل تطبيق تيليجرام، ويمكنكم رؤية لوحة المفاتيح في وضعي الإضاءة الفاتحة والداكنة أيضاً. والآن، بدلاً من أن تمتد لوحة المفاتيح عبر الشاشة، فقد تم تقسيمها إلى نصفين والنصف الأول من المفاتيح أصبح في الجزء الأيمن، بينما النصف الثاني من بقية لوحة المفاتيح أصبح في الجزء الأيسر.

ميزة تقسيم الشاشة على لوحة مفاتيح جوجل سيساهم بشكل أكيد في راحة اليدين أثناء الكتابة على الشاشة في الاتجاه الأفقي. الغريب في الأمر، أن شريط الأدوات العلوي للوحة المفاتيح لا يزال كما هو ولم يتم تمديده، مما يعني أن المستخدم سيكون مُضطراً على تمديد إصبعه من أجل الوصول إلى إعدادات لوحة المفاتيح أو الحافظة.

في نفس الوقت لا يزال مفتاح المسافة “المسطرة” ممتداً عبر الشاشة بأكملها، مما يعني أنك قد تواجه صعوبة أحياناً من أجل الوصول إليه أثناء الكتابة في الوضع الأفقي.