تيك توك تبدأ اختبار ميزة Clear Mode

كشف القائمون على تطبيق تيك توك عن ميزة جديدة تحمل اسم “Clear Mode” تتيح للمستخدمين تمرير المحتوى بدون عرض عناصر الواجهة كأسماء المستخدمين، والتعليقات التوضيحية والمعلومات الصوتية التي تشوش على الشاشة.

وأشار القائمون على التطبيق إلى أن الميزة الجديدة لا تزال قيد الاختبار، وأن القائمين على التطبيق سيقرون في النهاية تطبيق الميزة أو حذفها بناء على المعلومات التي ستَجمعها الشركة من المستخدمين.

يذكر أن بعض مستخدمي التطبيق عبروا عن سعادتهم بهذه الميزة وتمنوا تطبيقها لأنها ستجعل حياة المبدعين أسهل، ولن تضطرهم إلى إعادة تحميل المقاطع التي يريدون التقاطها.

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