هيئة المحلفين بفرجينيا تحكم لصالح جوني ديب ضد زوجته السابقة

حكمت هيئة المحلفين في ولاية فرجينيا الأميركية – الأربعاء- بأن الممثلة آمبر هيرد شوهت سمعة زوجها السابق الممثل جوني ديب، فيما قضت الهيئة أيضاً لصالح هيرد في بعض جوانب دعواها المضادة ضد ديب.

كما منحت الهيئة “جوني ديب” تعويضاً قدره 15 مليون دولار من زوجته السابقة “هيرد”، بينما منحتها تعويضاً بواقع مليوني دولار.

استمرت المحاكمة 6 أسابيع وشوهدت جلساتها على نطاق واسع، وتضمنت أدلة واضحة وصريحة وشهادة توضح بالتفصيل العلاقة المتوترة بين الزوجين السابقين، فيما نفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة، وقال إن هيرد هي من استعملت معه العنف في علاقتهما.

وتجدر الإشارة إلى أن ديب البالغ من العمر 58 عاما قد رفع الدعوى على هيرد، مطالباً بتعويض قدره 50 مليون دولار، بحجة أنها أساءت لسمعته عندما وصفت نفسها بالشخصية العامة التي تمثل مأساة العنف المنزلي في مقال رأي نشرته في إحدى الصحف، في المقابل، طالبت هيرد بتعويض قدره 100 مليون دولار، بدعوى أن ديب أساء لها عندما وصف محاميه اتهاماتها بأنها “كيدية”.

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