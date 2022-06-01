شبكة VK الروسية تتحدى يوتيوب بتسريع عرض الفيديوهات

قال القائمون على شبكة VK الروسية، إنّ خدمة عرض الفيديوهات التابعة لها VK Video ستحصل على خدمات أفضل.

ومن أهم الميزات التي ستحصل عليها ميزة تسريع تحميل الفيديوهات بمعدل مرة ونصف، وذلك بفضل الانتقال إلى بروتوكولات نقل البيانات HTTP\3 والتي تقلل من وقت تحميل الفيديو وتحافظ على جودته.

وأشار القائمون إلى أن الخدمة الجديدة ستقلل معدل تحميل الفيديو بمقدار 20 إلى 25%، وإلى أنّ بروتوكلات HTTP\3 ستعمل مع خدمات مقاطع الفيديو القصيرة، وخدمات مقاطع الفيديو الأفقية التي تعرض عبر الشبكة.

يُذكر أنّ مدير الشبكة فلاديمير كيرينكو، أكد في وقتٍ سابق استعداد الشبكة لطرح تطبيق مستقل لعرض الفيديوهات شبيه بتطبيق فيس بوك.

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