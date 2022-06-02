سامسونج بدأت العمل على معالج Exynos 2300 من أجل سلسلة جالكسي S23

العديد من الشائعات السابقة أفادت بأنه من المحتمل ألا تعتمد سامسونج على رقائق Exynos الخاصة بها مع سلسلة هواتفها التالية جالكسي S23 وإنما سيتم تزويدها بمعالجات مخصصة من الشركة. ولكن ما يتعارض مع تلك الشائعات هو أن هناك تقارير جديدة تفيد بأن العملاق الكوري الجنوبي بدأ بالفعل العمل على خليفة Exynos 2200 من أجل عائلة سامسونج جالكسي S23 التالية.

بناءً على تقرير موقع Galaxy Club الهولندي فإن شركة سامسونج بدأت العمل على معالج Exynos 2300 لكي يحل محل Exynos 2200 وقد حصل المعالج الجديد على رقم طراز S5E9935، وقد أكد التقرير على أن الشركة تستهدف لاستخدام المعالج مع عائلة جالكسي S23 التالية، على الأقل في بعض المناطق.

سامسونج بدأت العمل على معالج Exynos 2300

كافحت الشركة كثيراً وبذلت جهود مضنية من أجل تحسين كفاءة شرائح المعالجة الخاصة بها على مدار السنوات القليلة الماضية، وهي تتطلع لتحسين معالجتها الخاصة التي سيتم تزويد هواتفها الرائدة بها خلال السنوات القادمة.

على الرغم من ذلك، كانت هناك بعض التقارير التي أفادت بأن الشركة الكورية تعمل على معالج مخصص من أجل هواتف جالكسي بالتحديد، ولكن يبدو أن هذا المعالج لن يكون جاهزاً قبل عام 2025.

بعض التقارير الأخرى أفادت بأن الشركة سوف تستخدم مع سلسلة جالكسي S23 شرائح من شركة ميديا تيك وكوالكم بدلاً من الاعتماد على شرائحها الخاصة.

ولكن بناءً على تقارير وسائل الإعلام الكورية، فإن الشركة تعمل بالفعل على معالج Exynos جديد من أجل سلسلة هواتف جالكسي S23.

بالرغم من ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي من الشركة على أنها سوف تستخدم معالج “S5E9935” مع هواتفها الرائدة التالية العام المقبل. ولكن الأمر وارد جداً، حيث يشير رقم طراز S5E9935 أنه الخليفة الجديد الذي سيحل محل معالج Exynos 2200 صاحب رقم طراز S5E9925.

وجميع الاحتمالات تشير إلى ان رقم الطراز هذا ينتمي إلى معالج Exynos 2300 SoC، والذي من المؤكد أن يتم تزويد مجموعة هواتف جالكسي S23 به العام المقبل.

من المؤكد أننا سنبدأ في رؤية العديد من التسريبات المتعلقة بسلسلة جالكسي S23 ومعالج Exynos 2300 SoC خلال الأشهر المقبلة. ولكن إذا كانت الشائعات السابقة صحيحة، فمن المحتمل أن تتخطى سامسونج معالج Exynos 2300 لهواتفها الرئيسية العام المقبل وتكتفي به من أجل هواتف الفئة المتوسطة جالكسي A.

على كل حال، لا يسعنا إلا الانتظار لنرى بأنفسنا ما تخبئه لنا الشركة الكورية من أجل الأعوام القادمة. مازلنا نتمنى أن تتمكن سامسونج من تطوير معالج جالكسي مخصص لسلسلة جالكسي S23.