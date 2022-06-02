تيم حسن سعيد ببراءة جوني ديب.. ويصفه بالرائع

عبّر الفنان السوري تيم حسن عن سعادته بفوز النجم العالمي جوني ديب في معركته القضائية ضد طليقته آمبر هيرد من خلال نشر صورة تجمعها على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق على الصورة بالقول: مبروك للرائع، مؤكدًا سعادته بالتعرف عليه ولقائه في مناسبات عدة ، وأشار الفنان المشهور بدور جبل شيخ الجبل، إلى أن فوز جوني ديب بالقضية كان واضحًا لأنه لطيف ومتواضع.

وكانت المحكمة قد قضت ببراءة جوني ديب من ادعاءات آمبر هيرد، وألزمتها بدفع 15 مليون دولار ، وذلك بعد قرار لجنة المحلفين الـ 7، والذي صدر بعد 13 ساعة من المداولات في القضية التي بدأت قبل حوالي 6 أسابيع.

يذكر أن تيم حسن يقوم حاليًا بتصوير فيلم الهيبة المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى ليكون ختامًا لمسلسل الهيبة الذي امتد 5 أجزاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية