جوجل تطلق تطبيق Google TV للايفون والايباد

بعد عامين من إطلاق التطبيق للأندرويد، بدأت جوجل في إطلاق تطبيق Google TV لنظام iOS على الايفون والايباد.

تطبيق Google TV بات بديلاً للتطبيق القديم Google Play Movies & TV مثلما فعلت جوجل مع التطبيق على منصة الأندرويد.

التطبيق سوف يوفر تجربة استخدام جديدة لكنه مثل التطبيق السابق يتيح للمستخدم استعراض الافلام والعروض التي قام بشرائها من جوجل أو تلك التي قام بمزامنتها من الآيتونز أو أمازون أو أي متجر إلكتروني آخر.

يظل العيب الأكبر في التطبيق هو عدم إمكانية الشراء مباشرةً من المتجر ولكن من خلال الويب أو نسخة الأندرويد من التطبيق.

يمكنك الآن من التطبيق عمل بعض الأمور الأخرى المهمة مثل إنشاء قائمة للمشاهدة من مختلف منصات البث التلفزيوني، فقط يمكنك البحث عن الفيلم أو المسلسل أو العرض الذي تود مشاهدته ثم إضافته لقائمة المشاهدة.

الآن أيضاً يوجد خيارات للتحكم بأجهزة التلفاز العاملة بنظام تشغيل الأندرويد Android TV OS أو أجهزة الكروم كاست من خلال التطبيق.

سابقاً كانت هذه الميزة متاحة فقط من خلال تطبيق مستقل لجهاز التحكم عن بعد Android TV Remote لكن تم نقلها داخل تطبيق المنزل Google Home والآن باتت موجودة في تطبيق Google TV الجديد.

الآن بات التطبيق متاحاً للجميع عبر متجر الآب ستور ويمكن نحميله مجاناً من خلال هذا الرابط.