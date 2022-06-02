الصين تعاقب رجلا تسبب في حجر 5000 مواطن

أكدت السلطات الصينية إلقاءها القبض على مواطن صيني تسبب بحجر 5,000 إنسان في العاصمة بكين بسبب مخالفته قواعد الحجر الصحي.

وقالت السلطات الصينية إن الرجل الأربعيني، الذي لم تكشف هويته، خالف الأوامر قواعد الحجر المنزلي بعد دخوله مركز تسوق صنف كمنطقة خطرة في 23 مايو الماضي.

وأشارت إلى أن الرجل تجول في عدة أماكن خلال فترة الحجر المفروضة عليه قبل أن تثبت إصابته بالفيروس التاجي.

وأكدت السلطات على أن تصرف الرجل الغير المسؤول تسبب بحجر 258 شخصًا من سكان المبنى في مركز الحجر الصحي، وأجبر 5,000 شخص من سكان الحي على البقاء في منازلهم، وهذا ما دفعها لاعتقاله والتحقيق معه.

يذكر أن الصين عانت خلال الأشهر الماضية من زيادة في عدد إصابات كورونا، الأمر الذي دفعها لفرض قيود قاسية لمكافحته.

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