آبل تطور معالجا جديدا لـ IPhone 14

كشفت بعض التسريبات الواردة من شركة آبل عن تطوير الشركة لمعالج جديد مخصص لأجهزة IPhone 14.

وقالت التسريبات إن المعالج الجديد سيحمل اسم A16، وسيطور بتقنية 4 نانو متر، وسيَعتمد على معيارية TSMC N4P.

وأشارت إلى أن هذا المعالج سيَعمل مع هواتف IPhone 14، وIPhone 14 Pro، وIPhone 14 Pro Max.

ومن المتوقع أن يأتي المعالج الجديد بـ 6 أنوية، منها نواتين ستَأتيان بسرعة أداء أعلى، ونواتين ستكونان مسؤولتين عن نظام توفير استهلاك الطاقة.

يذكر أن التسريبات أكدت عمل الشركة على تطوير معالج A17 وفق تقنية 3 نانو متر، وستَطرحها مع أجهزة آيفون في العام 2023.

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