المغرب تعلن تسجيل أول إصابة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود في البلاد، وقالت إن الإصابة المكتشفة كانت لسائحة أوروبية دخلت البلاد مؤخرًا.

وأشارت وزارة الصحة إلى استقرار حالة المصابة، وبقائها تحت الرعاية الصحية، مؤكدة في الوقت ذاته متابعتها للمخالطين من أجل حصرهم وإجراء الفحوصات لهم.

وأكدت عدم ظهور أي أعراض أو علامات على المخالطين حتى الآن، مؤكدة تطبيقها البروتكولات والقواعد التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لوقف تفشي هذا المرض.

يذكر أن مرض جدري القرود انتشر مؤخرًا في عدد من الدول الأوربية والعالمية التي لا يستوطن فيها عادة كبريطانيا، أميركا، كندا وغيرها من الدول.

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