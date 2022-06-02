عاصي الحلاني يطلق أغنية ضحكة حبيبي

أطلق الفنان اللبناني عاصي الحلاني أغنيته الجديدة “ضحكة حبيبي ” على طريقة الفيديو كليب على قناة روتانا الرسمية في موقع يوتيوب.

وعمد فارس الأغنية إلى إظهار جمال لبنان في فيديو كليب الأغنية الرومانسية، فقام بتصويرها على شاطئ البحر، لينقل صورة عن جمال الصيف في لبنان رغم الظروف الصعبة التي يمر فيها.

وأغنية “ضحكة حبيبي” من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وميكس وماستر مصطفى عبد الرضى وسليم سلامة.

يذكر أن هذه الأغنية ستكون أولى أغاني ألبوم عاصي الحلاني الجديد المقرر طرحه في الصيف الحالي بشكل متتالٍ بالتعاون مع شركة روتانا.

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