تسريب مواصفات هاتف Redmi K50 Ultra القادم قريباً!

أزاحت شركة ريدمي النقاب عن هاتف Redmi K50 Gaming في وقت سابق من العام الجاري والذي يحتوي على معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen1 SoC.

بعد ذلك مباشرةً طرحت الشركة بقية هواتف العائلة والتي اشتملت على Redmi K50 بمعالج Dimensity 8100 SoC وهاتف Redmi K50 Pro بمعالج Dimensity 900 SoC.

بناءً على أحدث التقارير، من المحتمل أن العلامة التجارية الصينية التابعة لشركة شاومي تعتزم إطلاق هاتف رائد جديد خلال وقت قريب والذي سيأتي باسم Redmi K50 Ultra.

بناءً على تسريب Digital Chat Station على مدونة Weibo الصينية، فسوف يأتي الهاتف الجديد بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC وسيتم إطلاقه في وقت ما خلال النصف الثاني من عام 2022 الجاري.

سيتم تجهيز هاتف Redmi K50 Ultra بشاشة مسطحة تمتاز لوحة عرض AMOLED دقتها +QHD بمعدل تحديث مرتفع، وسيدعم الهاتف تقنية الشحن فائق السرعة بدقة 100 وات أو 120 وات.

جدير بالذكر أن المُسرب لم يتطرق لذكر اسم الهاتف بالتفصيل، ولكن جميع التقارير تشير إلى أنه سيحصل على لقب Ultra نظراً لأنه سيكون أقوى هاتف للعلامة التجارية خلال عام 2022.

في الواقع، العديد من مصنعي الهواتف الذكية يعتزمون إطلاق هواتفهم الذكية الجديدة خلال النصف الثاني بمعالج كوالكم الجديد Snapdragon 8+ Gen1 SoC، ولكن غالباً أول هاتف سيتم إطلاقه بهذا المعالج سيكون هاتف لشركة موتورلا.

بعض الهواتف الأخرى التي نتوقع لها أن تأتي بنفس المعالج هي كالآتي: Realme GT 2 Matser Edition وسلسلة شاومي 12S وهواتف iQOO 10 وهاتف ون بلس المرتقب OnePlus 10 Ultra وبالتأكيد هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي جالكسي زد فليب 4 وهاتف جالكسي زد فولد 4.

من المحتمل أن يكون هاتف ريدمي القادم Redmi K50 Ultra أحد أرخص الهواتف الذكية المدعومة بمعالج Snapdragon 8+ Gen1 في عام 2022. للأسف هذا هو كل ما لدينا من معلومات حول هذا الهاتف. تابعوا جديد أخبارنا للتعرف على أي تفاصيل جديدة تظهر بخصوص هذا الهاتف على مدار الأسابيع القادمة.