بعد خسارتها الدعوى القضائية.. كيف ستدفع آمبر هيرد الغرامة المفروضة عليها؟

أثار حكم محكمة فرجينيا بفرض غرامة مالية بقيمة 15 مليون دولار على آمبر هيرد في قضية التشهير التي رفعها زوجها السابق جوني ديب جدلا كبيرا حول قدرة الفنانة على تأمين المبلغ، بالإضافة إلى مبلغ 350 ألف دولار صنفت تحت بند التعويضات العقابية، خاصة أن الغرامة المفروضة تفوق ثروة الفنانة والتي تقدر بـ 6,5 ملايين دولار.

وأشارت تقارير إلى أن الفنانة الشهيرة قد تضطر إلى سداد المبلغ من أعمالها القادمة، حيث ستقوم المحكمة بشكل تلقائي في الحصول على كامل الأجر حتى سداد المبلغ، أو قد تجد نفسها مضطرة لإعلان إفلاسها مما يعفيها من دفع المبلغ باستثناء مبلغ الـ 350 ألف دولار.

ومن الممكن أن تجد آمبر هيرد نفسها في حل من هذه الورطة في حال قام جوني ديب الذي تصل ثروته إلى 200 مليون دولار بالتنازل عن القضية ومبلغ التعويض.

يذكر أن آمبر هيرد قررت استئناف قرار المحكمة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي قد يزيد التكاليف عليها في حال فشلت في تغيير القرار الصادر.

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