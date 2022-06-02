تأجيل الامتحانات في العراق بشكل مفاجئ.. ولسبب غريب

فوجئ طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بإلغاء امتحان الرياضيات الذي كان مقررا في 2 يونيو الجاري بعد تسرب الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أعلنت وزارة التربية العراقية صباح 2 يونيو تأجيل الامتحان بعد تسريب الأسئلة الأساسية والأسئلة الاحتياطية التي كانت معدة لتوزيعها في حال تم تسريب الأسئلة الأساسية.

وقال الطلاب إنهم صدموا عند وصولهم إلى مراكز الامتحان بخبر التأجيل، وعبروا عن غضبهم عن الفساد الموجود في وزارة التربية العراقية، وطالبوا بإقالة وزير التعليم علي الديلمي.

وعلى الفور، قامت وزارة التربية العراقية بتشكيل لجنة وزارية عاجلة من أجل التحقيق بالموضوع، ومحاسبة المقصرين.

يذكر أن البنك الدولي أصدر تقريرا قبل فترة قال فيه إن 90% من الطلاب العراقيين لا يفهمون ما يقرأون، في إشارة إلى تدهور مستوى التعليم في بلاد الرافدين.

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