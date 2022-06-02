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تأجيل الامتحانات في العراق بشكل مفاجئ.. ولسبب غريب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فوجئ طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق بإلغاء امتحان الرياضيات الذي كان مقررا في 2 يونيو الجاري بعد تسرب الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أعلنت وزارة التربية العراقية صباح 2 يونيو تأجيل الامتحان بعد تسريب الأسئلة الأساسية والأسئلة الاحتياطية التي كانت معدة لتوزيعها في حال تم تسريب الأسئلة الأساسية.

وقال الطلاب إنهم صدموا عند وصولهم إلى مراكز الامتحان بخبر التأجيل، وعبروا عن غضبهم عن الفساد الموجود في وزارة التربية العراقية، وطالبوا بإقالة وزير التعليم علي الديلمي.

وعلى الفور، قامت وزارة التربية العراقية بتشكيل لجنة وزارية عاجلة من أجل التحقيق بالموضوع، ومحاسبة المقصرين.

يذكر أن البنك الدولي أصدر تقريرا قبل فترة قال فيه إن 90% من الطلاب العراقيين لا يفهمون ما يقرأون، في إشارة إلى تدهور مستوى التعليم في بلاد الرافدين.

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قناة 218 الليبية

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