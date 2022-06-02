واتس آب يبدأ اختبار ميزة منتظرة

كشفت بعض التقارير الواردة من شركة ميتا عن بدء الشركة اختبار ميزة جديدة ينتظرها عشاق واتس آب منذ فترة طويلة.

وبحسب التقارير، فإن ميتا ستقوم باختيار ميزة تحرير الرسائل، والتي تتيح للمستخدم إجراء تعديلات على الرسالة التي قام بإرسالها من أجل تصحيح الأخطاء التي قد تكون ظهرت فيها، عوضًا عن حذفها أو إعادة كتابتها من جديد.

وستعمل الميزة الجديدة من خلال الضغط المستمر على الرسالة المراد تعديلها، ومن ثم اختيار تحرير وتعديلها.

يذكر أن واتس آب حصل خلال الفترة الماضية على مجموعة من المميزات، أبرزها ميزة التفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية.

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