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واتس آب يبدأ اختبار ميزة منتظرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت بعض التقارير الواردة من شركة ميتا عن بدء الشركة اختبار ميزة جديدة ينتظرها عشاق واتس آب منذ فترة طويلة.

وبحسب التقارير، فإن ميتا ستقوم باختيار ميزة تحرير الرسائل، والتي تتيح للمستخدم إجراء تعديلات على الرسالة التي قام بإرسالها من أجل تصحيح الأخطاء التي قد تكون ظهرت فيها، عوضًا عن حذفها أو إعادة كتابتها من جديد.

وستعمل الميزة الجديدة من خلال الضغط المستمر على الرسالة المراد تعديلها، ومن ثم اختيار تحرير وتعديلها.

يذكر أن واتس آب حصل خلال الفترة الماضية على مجموعة من المميزات، أبرزها ميزة التفاعل مع الرسائل بالرموز التعبيرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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