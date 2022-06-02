واتس اب يختبر ميزة تعديل الرسائل بعد إرسالها

أحد أهم المميزات المنتظرة في تطبيق واتس اب باتت قريبة للغاية، حيث يختبر التطبيق الآن إمكانية تعديل الرسائل بعد إرسالها.

في تطبيق واتس اب إذا قمت بإرسال رسالة نصية بها خطأ إملائي أو كلمة في غير موضعها فلا يمكن تعديل ذلك، يمكنك فقط حذف الرسالة وإعادة إرسالها مرة أخرى كما تريد.

بدلاً من حذف الرسالة وإعادة إرسالها، سوف يوفر تطبيق واتس اب خاصية تعديل الرسائل النصية بعد إرسالها على الايفون والأندرويد ونسخة سطح المكتب.

الميزة تم رصدها من قِبل عدد مستخدمي النسخة التجريبية للتطبيق، وتتيح تعديل أي رسالة نصية بعد إرسالها عبر اختيارها ثم الضغط على النقط الثلاث بالأعلي واختيار تعديل أو Edit.

الميزة حالياً لا تزال قيد التطوير وقد سبق وأن قام واتس اب بالعمل على تلك الميزة في وقت سابق عام 2007 قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقاً، والآن بعد سنوات قد تعود الميزة مجدداً.

من المنتظر ظهور تلك الميزة لدى العديد من مستخدمي النسخة التجريبية من واتس اب خلال الآونة القادمة، وبعدها سنعرف المزيد حول تلك الميزة.

في تطبيقات منافسة مثل تيليجرام، تُتاح ميزة تعديل الرسائل النصية بعد إرسالها وبعد تعديل الرسالة يوجد تنويه عليها أنه تم تعديلها بعد الإرسال.

بعد توفر الميزة على النسخة التجريبية، ستتوفر لاحقاً لكافة المستخدمين على النسخة العامة على الايفون والايباد وسطح المكتب ومن المنتظر أن يكون ذلك قريباً.