موتورولا تطلق هاتفاً منخفض التكلفة

كشفت شركة موتورولا الأمريكية، عن هاتف اقتصادي جديد ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير أطلقت عليه Moto e23s.

وحصل الهاتف الجديد على معالج Helio G37، وشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة وجودة عرض HD Plus، ومعدل تحديث 90hz.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الهاتف سيحصل على ذاكرة داخلية بسعة 32 و64 غيغا بايت، وعشوائية بسعة 3 و4 غيغا بايت.

ويتميز هذا الهاتف بوجود كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا ثلاثية خلفية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة، وبدعمه مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP52، وبدعم بطاريته الشحن بقوة 15 واط، وبوجود منفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر اقتصادي، لا يتجاوز 150 دولاراً أمريكياً.

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