ميدو عادل يكشف حقيقة تجسيده لشخصية محمد صلاح

شهدت الساعات الماضية انتشار خبر تجسيد الفنان المصري الشاب ميدو عادل لشخصية محمد صلاح في عمل درامي، الأمر الذي دفعه لنفيها من خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية.

وقال إنّ سبب انتشار هذه الأخبار هو تصويت قام به أحد المواقع حول الممثل المفضل لهم لأداء دور محمد صلاح، وأشار إلى أنّ الجماهير اختارته للشبه الكبير بينه وبين نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، ولتزكية السيناريست عمرو محمود ياسين له.

وأكد ميدو وجود مشروع سابق بينه وبين وزارة الشباب والرياضة، لتجسيد الشخصية إلّا أنّه توقف في العام 2018.

يُذكر أنّ ميدو عادل ظهر في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “العائدون”، الذي جمعه بأمير كرارة، وأمين خليل، وأحمد الأحمد.

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