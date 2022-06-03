المهن الموسيقية المصرية تشجب تهجم دويدار على أم كلثوم

رفضت نقابة المهن الموسيقية المصرية ما قالت إنه هجوم البعض على رموز مصر الفنية من الموسيقيين، بعد واقعة إهانة الشاعر ناصر دويدار لسيدة الطرب العربي الراحلة أم كلثوم وعدد من الشعراء المصريين.

وقالت النقابة، في بيانها، إن “مصر حاضرة في الزمان وراسخة كالطودِ في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون تصغيرها فإنها تعلو ولا تهان، ومن يتطاول على رموزها ويحاول النيل من تاريخها لن ينال غير الخسران»- وفقاً للبيان الذي نقله موقع إعلام دوت كوم الإخباري.

وأكدت النقابة في بيانها أنها ستقف لهؤلاء بالمرصاد، وتدين كل محاولات النيل من تراث مصر ورموزها الفنية، مثل سيدة الغناء العربي أم كلثوم وتدين أي تطاول على شعراء مصر ومنهم الشاعر أحمد رامي، وأمير الشعراء أحمد شوقي، والشاعر أحمد شفيق كامل، والشاعر عبد الوهاب محمد، وغيرهم.

وخلصت النقابة في بيانها إلى تحذير «كل متجاوز من التطاول في حق رموز شكّلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب»، مؤكدةً أن الهجمة على الفن والثقافة المصرية ورموزها أمر ممنهج لتصغير دور الفن المصري- وفقاً للبيان.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاعر المصري ناصر دويدار، عضو مجلس اتحاد كتاب مصر، هاجم أم كلثوم، والشاعر أحمد رامي، وعدداً من الشعراء المصريين، خلال ندوة عقدت داخل أروقة اتحاد كتاب مصر.

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