شجاعة صبي هندي تنقذه من بين فكي التمساح

تمكن صبي هندي، يدعى أوم براكاش ساهو، من هزيمة تمساح حاول افتراسه في منطقة كيندرابارا في أوديشا شرق الهند.

حيث فوجئ الصبي، البالغ من العمر 14 عامًا، أثناء سباحته في النهر رفقة أصدقائه بانقضاض التمساح عليه بشكل مفاجئ.

وقام المراهق الهندي بمقاومة التمساح الذي وصل طوله إلى 7 أقدام في صراع استمر ل10 دقائق، حيث وجّه له العديد من اللكمات إلى منطقة العين والجبين ليجبره على تركه.

وعلى الفور قام أصدقاؤه بنقله إلى المستشفى حيث تم علاجه من الجروح العميقة التي تعرض لها.

يذكر أن هذا الهجوم الثالث خلال شهر في المنطقة القريبة من حديقة بيتاركانيا الوطنية، الأمر الذي أثار قلق السكان نظرا لوجود 1784 تمساح في المنطقة.

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