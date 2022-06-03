الإمارات.. اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في 11 مركزا صحيا

الإمارات العربية – أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الإمارات، عن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في 11 من مراكزها، لتسريع قراءة وتحليل نتائج صور فحوص شبكية العين.

وتسهل الخدمة الجديدة الكشف المبكر والتدخل السريع في حالات اعتلال الشبكية، التي تؤدي إلى ضعف أو فقدان البصر.

وتجري مراكز الرعاية الصحية التابعة لمجموعة “صحة” فحص الشبكية بانتظام لمرضى السكري للكشف عن اعتلال الشبكية، فيما كانت الفحوص تتطلب قراءة وتحليلا من أطباء العيون بعد أن تظهر النتائج خلال ثلاثة أيام. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي، أصبح بالإمكان توفير النتائج خلال ثلاث ثوان فقط، ما يسهل التدخل الطبي بشكل أسرع.

المصدر: “الإمارات اليوم”

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