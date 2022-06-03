سلاف فواخرجي تفوز بجائزة أفضل ممثلة سورية

فازت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بجائزة أفضل ممثلة سورية في استفتاء ET بالعربي عن دورها في مسلسل ” مع وقف التنفيذ” الذي عرض في رمضان الماضي.

وقالت سلاف فواخرجي، في منشور على فيس بوك، إنها سعيدة لقدرة المسلسل على حجز مكان في عقل ووجدان المشاهدين.

وشكرت النجمة السورية جميع القائمين على العمل، وأشارت إلى أن جهودهم جعلت المسلسل يفوز بجائزة أفضل مسلسل سوري في رمضان 2022.

ولعبت سلاف فواخرجي في المسلسل دور جنان التي خرجت من عباءة والدها الشيخ رباح وتزوجت مسؤولا يدعى أديب، لتسير بعضها في طرق الفساد، وتقوم بقتل زوجها، قبل أن تجن في نهاية العمل.

ومسلسل “مع وقف التنفيذ” من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وإخراج سيف الدين سبيعي، وبطولة سلاف فواخرجي، فايز قزق، عباس النوري، فادي صبيح، يزن خليل، غسان مسعود، نادين، صفاء سلطان، شكران مرتجى، محمد قنوع، وغيرهم من الفنانين.

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