باحثون أستراليون يكتشفون أكبر نبتة على الأرض قبالة سواحل البلاد

اكتشف باحثون أستراليون ما قالوا إنها أكبر نبتة في العالم، تتكون من عشب بحري يمتد على مسافة نحو 180 كيلومتراً قبالة سواحل ولاية أستراليا الغربية- وفقاً لدراسة منشورة في مجلة بروسيدنغز أوف ذا رويال سوسيتي بي، الصادرة عن الجمعية الملكية البريطانية.

وقام الباحثون بـاستنساخ من عشب بوسيدونيا البحري الأسترالي في المياه الضحلة لخليج القرش في ولاية أستراليا الغربية، حيث يعملون في كل من جامعة أستراليا الغربية وجامعة فليندرز.

وكان الباحثون يحققون في عدد النباتات المختلفة التي تنمو في مراعي الأعشاب البحرية في خليج القرش، على بُعد 831 كيلومتراً شمال بيرث، حينما أظهرت الاختبارات الجينية أنها كانت نبتة واحدة، يقدر عمرها بـ4500 عام على الأقل.

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق جمع عينات من براعم الأعشاب البحرية، من البيئات المتغيرة للخليج، ثم تمكن من إنتاج بصمة باستخدام 18 ألف علامة وراثية، فيما شرحت جين أدجيلو، وهي باحثة في جامعة أستراليا الغربية أشرفت على الدراسة، أن “نبتة واحدة فقط امتدت لمسافة أكثر من 180 كيلومتراً في خليج القرش، وهذا الأمر جعلها أكبر نبتة معروفة على كوكب الأرض حتى يومنا هذا”.

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