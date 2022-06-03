إيلون ماسك يطالب موظفي تسلا بالعودة إلى مكاتبها

أرسل الملياردير العالمي إيلون ماسك مذكرة إلى موظفي شركة تسلا بعنوان ” العمل عن بعد لم يعد مقبولاً” طالبهم من خلالها بالعودة إلى مكاتبهم.

وطالب ماسك الموظفين الراغبين بالعمل عن بعد القدوم إلى المكتب لمدة 40 ساعة أسبوعيا على أقل تقدير، وإلا سيكون عليهم مغادرة الشركة، وأشار إلى أن هذا العدد من الساعات أقل مما يطلب من عمال المصانع.

جاءت تصريحات أغنى رجل في العالم في وقت أعلن فيه الاستغناء عن 10% من موظفي تسلا وأوقف التوظيف في الشركة بشكل مؤقت.

يذكر أن شركة تسلا انضمت إلى عدد من الشركات الأخرى التي طالبت بعودة الموظفين إلى مكاتبهم بعد تراجع جائحة كورونا، في وقت لا تزال العديد من الشركات الأخرى تتساهل بشأن هذا الموضوع.

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