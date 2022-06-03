HiPDF – كيفية تحرير وتعديل ملفات PDF أونلاين بسهولة؟

هل تود الحصول على خدمة مميزة لتحرير وتعديل ملفات PDF والتلاعب بها كيفما شئت وتحويلها إلى أي صيغة أخرى؟ خدمة HiPDF هي الخدمة المثالية التي توفر لك ما تحتاجه لعمل أي شيء في ملفات PDF وتتميز بأنها خدمة متاحة على الإنترنت “أونلاين” يسهل الوصول إليها من خلال المتصفح دون الحاجة إلى تنزيل أو تثبيت أية برامج.

خدمة HiPDF هي خدمة متكاملة توفر العديد من الأدوات التي تعمل كلها على تلبية احتياجاتك لتعديل ملفات PDF بعيداً عن تطبيقات وبرامج PDF الشهيرة التي تتيح فقط قراءة واستعراض تلك الملفات وربما في أفضل الأحوال إضافة بعض الملاحظات هنا أو هناك أو تظليل النص ولا تتيح أية خيارات أخرى أبعد من ذلك.

مميزات خدمة HiPDF:

تحويل ملفات PDF – بالإمكان تحويل الملفات بصيغة PDF إلى صيغ وود أو باوربوينت أو صور أو إكسل أو صفحة ويب وغيرها، كما يمكن كذلك التحويل عكسياً من تلك الصيغ إلى PDF.

– بالإمكان تحويل الملفات بصيغة PDF إلى صيغ وود أو باوربوينت أو صور أو إكسل أو صفحة ويب وغيرها، كما يمكن كذلك التحويل عكسياً من تلك الصيغ إلى PDF. تحرير ملفات PDF – إذ أن هناك العديد من الأدوات التي تتيح ذلك مثل تعديل المحتوى والصور وضغط حجم الملفات وإزالة الحماية والدمج والتوقيع واستخراج الصور وما إلى ذلك.

– إذ أن هناك العديد من الأدوات التي تتيح ذلك مثل تعديل المحتوى والصور وضغط حجم الملفات وإزالة الحماية والدمج والتوقيع واستخراج الصور وما إلى ذلك. ميزة تحويل الصور إلى نصوص مكتوبة قابلة للتعديل OCR.

مكتوبة قابلة للتعديل OCR. ضغط ملفات PDF: إذا كان حجم ملف PDF لديك كبيراً ويصعب إرساله عبر الإنترنت ومشاركته مع أشخاص آخرين ويستهلك مساحة كبيرة، يمكنك ضغطه لتقليل حجمه دون تأثير على جودة الملف.

إذا كان حجم ملف PDF لديك كبيراً ويصعب إرساله عبر الإنترنت ومشاركته مع أشخاص آخرين ويستهلك مساحة كبيرة، يمكنك ضغطه لتقليل حجمه دون تأثير على جودة الملف. دمج ملفات PDF: إذا كان لديك أكثر من ملف PDF وتود دمجها معاً في ملف واحد، فهذا خيار تتيحه خدمة HiPDF مع إمكانية التعديل والتحرير والترتيب بسهولة.

إذا كان لديك أكثر من ملف PDF وتود دمجها معاً في ملف واحد، فهذا خيار تتيحه خدمة HiPDF مع إمكانية التعديل والتحرير والترتيب بسهولة. ميزات أخرى: ليس هذا فقط، سوف تجد مزايا أخرى مثل تشفير وحماية ملفات PDF وكذلك إزالة كلمات المرور من الملفات المحمية وغير ذلك.

خدمة HiPDF تم تطويرها بواسطة شركة تطوير البرمجيات الشهيرة Wondershare لتكون أداة سهلة وبسيطة لكافة المستخدمين الذين يودون التعديل على الملفات من نوع PDF بدون تعقيدات أو خيارات متقدمة.

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الخدمة متاحة مجاناً حيث سيتاح لأصحاب الاشتراكات المجانية معظم خيارات التعديل لكن مع محدودية في حجم كل ملف مراد تعديله وعدد الصفحات به، لكن أصحاب الاشتراكات المدفوعة سوف يتمتعون بمزايا أكبر منها خاصية تحويل الصور إلى نص قابل للتعديل OCR وحرية في استخدام كافة الأدوات المتاحة.

كيفية تحويل ملفات PDF إلى Word أو Excel أو باوربونيت؟

من الواجهة الرئيسية لخدمة HiPDF يمكنك اختيار تحوبل ملفات PDF إلى الصيغة التي تريد سواء Word أو Excel أو باوريوينت PPT. لتحويل ملف PDF إلى صيغة نصية في هيئة ملف وورد نقوم بالضغط على خيار PDF to Word.

بعدها نقوم برفع ملف PDF من الجهاز أو نقوم بسحبه وإفلاته في المتصفح (يمكنك أيضاً استيراد ملفات من حسابك على دروب بوكس أو ون درايف أو بوكس)، بعدها سيتم رفع ملف PDF.

بعد الانتهاء من الرفع قم بالضغط على زر تحويل Convert ليتم التحويل بسرعة وبعدها يمكنك حفظ وتحميل الملف بالصيغة الجديدة بالضغط على زر Download. هناك أيضاً خيار Share Decument لمشاركة الملف مع الآخرين وخيار Start Over لتحويل ملف آخر.

بنفس الطريقة السابقة وباتباع نفس الخطوات يمكن ضغط الملفات Compress PDF فبعد رفع الملف يمكنك اختيار درجة الضغط منخفضة Low أو متوسطة Medium أو عالية High ثم اختيار ضغط أو Compress.

الآن عرفت كيف تعمل الأمور، اختر مثلاً أي ميزة تريدها وارفع الملف واترك الباقي لخدمة HiPDF.

السعر

هناك خطة شهرية HiPDF Pro بقيمة 6 دولار أمريكي/الشهر مع خصم يصل إلى 33% على الاشتراك السنوي، وخطة أخرى هي HiPDF Pro Plus بقيمة 8 دولار أمريكي/الشهر مع خصم يصل إلى 35% على الاشتراك السنوي وتشمل نسخة الحاسوب معها أيضاً. هنا يمكنك الإطلاع على الاشتراكات والأسعار والاستمتاع بالخصم المتاح لفترة محدودة.