بيتر ميمي يؤكد انتهاء سلسلة الاختيار

أكد المخرج المصري بيتر ميمي خلال لقاء إعلامي انتهاء سلسلة الاختيار، ونفى الأخبار التي تحدثت عن وجود جزء رابع للسلسلة التي عرفت نجاحًا كبيرًا في مصر والعالم العربي.

وأشار بيتر ميمي إلى وجود سلسلة جديدة مع كاتب ومخرج آخرين ومختلفة بشكل كلي عن سلسلة الاختيار التي قدمها على مدار المواسم الثلاثة الماضية.

وعبر عن سعادته بنجاح “الاختيار”، وقال إن الأجزاء الثلاثة تكمل بعضها البعض، فهي بدأت بسيناء ودور القوات المسلحة في حمايتها، قبل أن تنقل إلى الشارع الداخلية، لتختتم السلسلة بجزء حساس كشف مرحلة حكم جماعة الإخوان.

وأشاد بدور الدولة المصرية التي رغبت بتوثيق تلك الفترة لكي تكون الأجيال القادمة على اطلاع عما حدث.

يذكر أن عددًا كبيرًا من النجوم المصريين شاركوا في أجزاء “الاختيار” الثلاثة أمثال أمير كرارة، كريم عبد العزيز، أحمد مكي، أحمد السقا، ياسر جلال، وغيرهم من الفنانين.

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