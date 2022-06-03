الصحة العالمية تؤكد امتلاك ثلثي سكان العالم أجساما مضادة ضد كورونا

توقعت منظمة الصحة العالمية امتلاك أكثر من ثلثي سكان العالم أجسامًا مضادة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنها اعتمدت في توقعها على هذا على دراسات وردت إليها من مختلف أنحاء العالم، والتي أكدت إصابة أكثر من ثلثي السكان بالمرض أو حصولهم على التطعيم ضده.

وقالت إن معدلات الانتشار المصلي ارتفعت إلى نسبة 67% في أكتوبر 2021 مقارنة بـ 16% في فبراير 2021.

وأكدت أن الأرقام قد تكون أعلى من ذلك في حال الأخذ بعين الاعتبار حالة الطوارئ التي فرضها انتشار متحور أوميكرون.

يذكر أن المنظمة العالمية قدمت خلال تقريرها لمحة عن الطريقة التي يزيد فيها العالم مقاومته لفيروس كورونا.

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