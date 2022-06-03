ماجد المهندس يطلق كليب أغنية يا كريم الجفا

أطلق الفنان العراقي ماجد المهندس فيديو كليب أغنية “يا كريم الجفا” على قناة روتانا الرسمية في موقع يوتيوب.

وقام الفنان العراقي بتصوير كليب الأغنية في دبي على مدار 3 أيام تحت إشراف المخرج سعيد الماروق.

وأغنية ” يا كريم الجفا” من كلمات سعيد بن مانع، وألحان الموسيقار طلال، وإشراف عام خالد أبو منذر.

وكان الفنان العراقي قد أطلق مؤخرا أغنية “مسكين” والتي تعد أحدث أغانيه على يوتيوب، والتي حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا.

وأغنية ” مسكين من كلمات” من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، وتوزيع سيروس.

يذكر أن الفنان العراقي أحيا خلال الفترة الماضية مجموعة من الحفلات في منطقة الخليج العربي، وسط حضور كبير من عشاقه.

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