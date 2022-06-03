غوغل تقرر دمج تطبيقي Dou وMeet

أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن دمج تطبيق Dou وMeet في تطبيق واحد سيحمل اسم Google Meet.

وبررت الشركة هذا الدمج برغبتها في تبسيط خدمات الاتصال التي تقدمها، وتوفير تجربة فيديو مدمجة أفضل.

وأشارت غوغل إلى الخدمة الجديدة ستأتي بمميزات Dou المصمم لمكالمات الفيديو الشخصية، وستحافظ على خدمات تطبيق Meet الذي يتيح للمستخدمين إنشاء اجتماع مكون من 250 شخصًا.

وأكدت غوغل أن النسخة الجديدة من التطبيق ستعمل بشكل متوافق مع الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد، وأي أو إس.

يذكر أن غوغل لم تحدد حتى الآن الموعد الذي ستظهر فيه التطبيق المدمج.

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