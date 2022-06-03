ابل تنقل صناعة الايباد من الصين إلى فيتنام للمرة الأولى!

بدأت ابل في نقل إنتاج أجهزة الايباد الخاصة بها من الصين إلى فيتنام بحسب تقارير سلاسل الإمداد والتوريد في في آسيا في خطوة هي الأولى من نوعها للشركة الأمريكية.

هذه الخطوة تأتي على وقع اضطراب سلاسل الإمداد بسبب إجراءات الغلق التي اتخذتها الحكومة الصينية في بعض المقاطعات هناك تحاشياً لإعادة تفشي وباء فيروس كورونا.

حالياً، الحصة الأكبر من سلاسل الإمداد الخاصة بأجهزة ابل توجد في الصين إلا أنه مع بداية عام 2021 الماضي بدأت ابل في نقل الإنتاج إلى فيتنام وقد تساىع ذلك مع اضطراب سلاسل الإمداد مجدداً.

بحسب الصحافة الآسيوية والتقرير المنشور في صحيفة Nikkei Asia تفيد بأن الشركة الصينية المجمعة لأجهزة الايباد BYD تلعب دوراً مهماً في نقل الإنتاج إلى فيتنام.

ابل تصنع عدد من المنتجات في فيتنام وتلك ليست المرة الأولى ومن تلك المنتجات سماعات AirPods التي تُصنع هناك وتُباع في جميع دول العالم.

يفيد التقرير أن ابل تأمل أن يقوم شركاؤها بتجميع وتصنيع أجهزة الايباد في الشهور القادمة بدون التأثر بأزمة سلاسل الإمداد، هذه التحركات سوف تجعل ابل تتفادى الأزمة في حين سيتأثر بها شركات التقنية الأصغر.

ابل أيضاً اتخذت تحركات استباقية مماثلة لتأمين إنتاج هواتف الايفون وباقي خطوط إنتاج المنتجات الأخرى، وسوف تكون آثارها واضحة خلال الأشهر والسنوات القادمة، ليس بإمكان كل الشركات أن تُجاري ابل في تلك القرارات الكبيرة.