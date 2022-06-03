مايكروسوفت تطلق حاسوبا مميزا.. هذه مواصفاته

أعلنت شركة مايكروسوفت عن حاسوب متطور بمواصفات مميزة من فئة Surface أطلقت عليه Surface Laptop Go2.

وقالت الشركة إن الحاسوب الجديد سيطلق في الأسواق قبل منتصف يونيو الجاري، وسيأتي بمعالج Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر، وسيَزود بأنوية تتراوح تردداتها ما بين 2.4 و4.2 غيغا هرتز.

ويتميز الحاسوب بوجود شاشة لمسية مقاس 12.4 بوصة ودقة عرض 1,024× 1,536، وتردد 60 هرتز، وبهيكله المصنوع من الألمنيوم والذي يزن 1,1 كيلو غرامًا.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن سيَحتوي على ذاكرة داخلية بسعة 128 و256 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 و12 غيغا بايت، بالإضافة إلى بطارية تجعله يعمل لمدة 14 ساعة بالشحنة الواحدة، منفذ USB-A، منفذ USB-C، منفذ 3.5 للسماعات، ومستشعر للبصمات.

يذكر أن مايكروسوفت ستوفر الحاسوب المتطور في الأسواق العالمية بسعر يتراوح ما بين 600 و1,000 دولار.

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